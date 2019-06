Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sieht trotz sinkender Mitgliedszahlen die Kirche nicht als Auslaufmodell.

Man sei nicht kurz vor dem Aussterben, sagte er auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund. Auch in 40 Jahren würden nach einer aktuellen Studie zur Kirchenmitgliedschaft 22 Millionen Menschen in Deutschland einer christlichen Kirche angehören. Laut der Erhebung wird die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 um die Hälfte sinken. Das sei natürlich alarmierend, erklärte Bedford-Strohm. Er sehe aber der Zukunft optimistisch entgegen, wenn sich Menschen bewusst und aus Überzeugung für die Kirche entschieden.