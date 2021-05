Bundesaußenminister Maas lehnt eine kurzfristige Freigabe von Patentrechten an Corona-Impfstoffen ab.

Bei einer Veranstaltung des 3. Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt am Main empfahl der SPD-Politiker stattdessen direkte Partnerschaften zwischen Entwicklungsländern und Impfstoffproduzenten. Er sehe die wirtschaftlich starken Industrieländer in der Verantwortung, daran mitzuwirken, betonte Maas.



Die Freigabe der Patente bezeichnete er als eine faszinierend logische Idee. Doch er gehe nicht davon aus, dass bei einer Patentfreigabe beispielsweise in Palästina, in Mali oder am Amazonas die Impfstoffproduktionen aus dem Boden sprießen würden.



US-Präsident Biden hatte vorgeschlagen, die Patente für Corona-Impfstoffe freizugeben. Die Europäische Union steht dem Vorstoß skeptisch gegenüber.

