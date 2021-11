Eine Kerze brennt in der Dunkelheit. (Deutschlandradio / Maria Lang)

"Brot für die Welt" feiert zum Auftakt einen Festgottesdienst in Detmold. In diesem Jahr will das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen und Freikirchen in Deutschland die Klimapolitik in den Mittelpunkt stellen. Das Motto lautet: "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft."

Das katholische Hilfswerk "Adveniat" beginnt seine Weihnachtsaktion mit einem Gottesdienst in Münster und will in diesem Jahr den Fokus auf Menschen in den Armenvierteln von Großstädten legen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.