In Kirgistan haben erneut mehrere tausend Menschen für den Rücktritt von Präsident Dscheenbekow demonstriert.

Aus der Hauptstadt Bischkek berichten lokale Medien von einer Kundgebung, auf der die Demonstranten eine neue Regierung für das Land in Zentralasien forderten. Kurz nach der Parlamentswahl am Sonntag war die Situation in Kirgistan eskaliert, weil mehreren regierungsnahen Parteien die meisten Stimmen zugesprochen wurden. Die Wahlkommission reagierte auf gewaltsame Proteste mit einer Annulierung der Abstimmung wegen Fälschungen.



Inzwischen entwickelte sich ein Machtkampf zwischen mindestens drei kirgisischen Oppositionsparteien, die Anspruch auf die Führung des Landes erheben. Im Zuge der Proteste waren unter anderem das Parlament gestürmt und Gefangene aus Haftanstalten befreit worden.

