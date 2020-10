Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Kirgistan hat Ministerpräsident Boronow seinen Rücktritt erklärt.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den parlamentarischen Pressedienst in Bischkek. Wie es weiter heißt, wurde der erst am Vortag von Demonstranten aus dem Gefängnis befreite Politiker Schaparow von den Abgeordneten zum neuen Regierungschef gewählt. Hintergrund ist die umstrittene Parlamentswahl vom vergangenen Sonntag. Die zuständige Kommission hatte das Ergebnis nach massiven Protesten mit hunderten Verletzten für ungültig erklärt. Demonstranten besetzten das Parlamentsgebäude.



Russland zeigte sich besorgt über die Lage in dem zentralasiatischen Land. Das Außenministerium in Moskau rief in einer Mitteilung zur Zurückhaltung auf. Russland als Verbündeter der Ex-Sowjetrepublik sei daran interessiert, dass die politische Lage stabil bleibe.

