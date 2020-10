In Kirgistan ist der nationalistische Politiker Schaparow zum zweiten Mal vom Parlament zum Ministerpräsident gewählt worden.

Präsident Dscheenbekow hatte die Wahl seines Widersachers am vergangenen Freitag nicht anerkannt, weil das Parlament nicht beschlussfähig gewesen sei. An der heutigen Sondersitzung in der Hauptstadt Bischkek nahmen mehr als 80 der 120 Abgeordneten teil. Die Fraktionen der Regierungskoalition stimmten für Schaparow.



Dieser war erst am Dienstag inmitten von Protesten gegen den Präsidenten von Anhängern aus dem Gefängnis befreit worden. Seit der Parlamentswahl am 4. Oktober gibt es in der zentralasiatischen Republik Unruhen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, mehr als 600 weitere Menschen wurden verletzt. Die Opposition wirft Dscheenbekow Manipulationen vor. Das Lager des Präsidenten war zunächst zum Wahlsieger erklärt, das Ergebnis dann aber von der Wahlkommission annulliert worden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.