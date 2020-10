Nach der Annullierung des Wahlergebnisses im zentralasiatischen Kirgistan wird die Abstimmung nun doch nicht mehr in diesem Jahr wiederholt.

Ein neuer Termin soll laut einem Beschluss des Parlaments in Bischkek bis Mitte nächsten Jahres angesetzt werden. Zuvor solle es eine Verfassungsreform geben. Zuletzt hatte die Wahlkommission den 20. Dezember als neuen Termin für die Parlamentswahl verkündet. Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl Anfang Oktober war es in Kirgistan zu Unruhen gekommen. Präsident Dscheenbekow trat unter dem Druck der Proteste vor einer Woche zurück. Als Übergangspräsident agiert der neue Regierungschef Schaparow.



Er war im Zuge der Unruhen an die Macht gekommen, nachdem ihn Anhänger aus dem Gefängnis befreit hatten. Schaparow verbüßte eine Haftstrafe wegen Geiselnahme und weiterer Straftaten.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.