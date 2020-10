In Kirgistan ist Präsident Dscheenbekow zurückgetreten.

Er wolle nicht als Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen, das Blutvergießen zugelassen und auf seine eigenen Bürger habe schießen lassen, sagte Dscheenbekow in einer von seinem Büro veröffentlichten Ansprache. Der 61-Jährige war seit 2017 im Amt. Nach dem Gesetz muss nun innerhalb von drei Monaten ein Nachfolger gewählt werden. In dieser Zeit sollte eigentlich der Parlamentspräsident die Aufgaben des Staatsoberhauptes übernehmen. Dieser habe das jedoch abgelehnt, sagte der neue Ministerpräsident Schaparow. Er werde das daher selbst tun.



Hintergrund der politischen Krise in Kirgistan ist die - mittlerweile annullierte - von Fälschungen begleitete Parlamentswahl. Dabei hatten der Regierung nahestehende Parteien die meisten Stimmen erhalten. Viele Oppositionsparteien verpassten den Einzug ins Parlament. In der Folge kam es zu Protesten, bei denen hunderte Menschen verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.