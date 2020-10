In Kirgistan hat Präsident Dscheenbekow angesichts der anhaltenden Unruhen nach der Parlamentswahl den Notstand für die Hauptstadt Bischkek ausgerufen.

Wie das Büro des Präsidenten mitteilte, sollen eine Ausgangssperre verhängt und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Der Notstand trete um 20 Uhr Ortszeit in Kraft und gelte bis zum 21. Oktober. Zudem würden Soldaten in der Hauptstadt stationiert. Sie sollten die Zivilbevölkerung schützen und bewaffnete Auseinandersetzungen verhindern. Zuvor hatte Dscheenbekow erklärt, er sei bereit, zurückzutreten, um das Chaos in Kirgistan zu beenden. Auch heute wieder gab es gewaltsame Zusammenstöße zwischen Anhängern rivalisierender politischer Lager.



Nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl am vergangenen Sonntag war es zu gewaltsamen Protesten in dem zentralasiatischen Land gekommen. Die Wahlkommission annullierte daraufhin das Wahlergebnis.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.