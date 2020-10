In Kirgistan hat Präsident Dscheenbekow angesichts anhaltender Unruhen nach der Parlamentswahl den Notstand für die Hauptstadt Bischkek ausgerufen.

Wie das Büro des Präsidenten mitteilte, trat am Abend eine Ausgangssperre in Kraft, die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft. Zuvor hatte Dscheenbekow erklärt, er sei bereit, zurückzutreten, um das Chaos in Kirgistan zu beenden. Im Laufe des Tages hatte es erneut gewaltsame Zusammenstöße zwischen Anhängern rivalisierender politischer Lager gegeben.

