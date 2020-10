Der gestern vom kirgisischen Parlament gewählte Regierungschef Schaparow hat Präsident Dscheenbekow zum Rücktritt aufgefordert.

Er habe sich bereits mit dem Staatschef getroffen, sagte Schaparow in der Hauptstadt Bischkek. Dscheenbekow habe zugesagt, dass er nach der Schaffung von stabilen Regierungsstrukturen zurücktreten werde.



Schaparow wurde gestern in einer außerordentlichen Parlamentssitzung von der Mehrheit der Abgeordneten bestätigt. Der nationalistische Politiker war erst am Dienstag inmitten von Protesten gegen den Präsidenten von Anhängern aus dem Gefängnis befreit worden.



Seit der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende gibt es in der zentralasiatischen Republik Unruhen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, mehr als 600 weitere Menschen wurden verletzt. Die Opposition wirft Dscheenbekow Manipulationen vor. Die Wahlkommission annullierte das offizielle Ergebnis.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.