In Kirgistan hat der Favorit Schaparow die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Wie mehrere Medien berichten, kommt er nach Auszählung fast aller Stimmen auf 79 Prozent. Die Wählerinnen und Wähler in Kirgistan stimmten den Meldungen zufolge heute außerdem für eine Reform der Verfassung, die mehr Befugnisse für den Präsidenten vorsieht.



Schaparow gilt als nationalistischer und populistischer Politiker. Er hatte im Herbst Präsident Dscheenbekow zum Rücktritt gedrängt und vorübergehend selbst sowohl die Geschäfte des Präsidenten als auch die des Regierungschefs übernommen. Anlass war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl in Kirgistan. Danach hatte es in der ehemaligen Sowjetrepublik Massenproteste gegeben, die in Gewalt umschlugen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.