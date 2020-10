In Kirgistan in Zentralasien wird die Präsidentschaftswahl vorgezogen.

Die Wahlkommission des Landes teilte nach Angaben der Agentur Akipress mit, dass am 10. Januar über ein Staatsoberhaupt entschieden werden solle. Regierungschef Schaparow hatte das Amt eigenmächtig übernommen. Er war zuvor von Unterstützern aus dem Gefängnis befreit worden, wo er eine Haftstrafe wegen Geiselnahme und weiterer Verbrechen verbüßte.



Ein Termin für eine Wiederholung der Parlamentswahl in Kirgistan steht weiterhin nicht fest. Das Abstimmungsergebnis von Anfang des Monats war von der Wahlkommission wegen Betrugsvorwürfen annulliert worden. Am Donnerstag verwarf das Parlament in Bischkek den 20. Dezember als neuen Wahltag und setzte Teile der Verfassung außer Kraft.

