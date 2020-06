Mit unserem Mitschnitt dieses Konzertes laden wir Sie heute Abend noch einmal ein, in die spannungsvolle Atmosphäre von 27. Juni 2019 im historischen Max-Littmann-Saal in Bad Kissingen einzutauchen. Unter anderem begleiteten Lezhneva und Sinkovsky den jungen Georg Friedrich Händel nach Rom. Dort feierte Händel 1707 seine ersten großen Erfolge, und einer seiner Förderer war damals der römische Kardinal Benedetto Pamphilj. Er liefert auch das Libretto für Händels erstes Oratorium: "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno". Darin tritt unter anderem "Il Piacere" auf – "das Vergüngen", um für sinnliche Freuden im "Hier und Jetzt" zu werben. Als Kirchenmann hielt Pamphilj das für verwerflich. An Händels virtuoser Arie "Un pensiero nemico di pace", mit der Julia Lezhneva in die Rolle von "Il Piacere" schlüpft, wird er sich vermutlich trotzdem erfreut haben.

Musikliste

Musik 01

Komponist unbekannt

Alleluja

Julia Lezhneva (Sopran)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 02

Georg Friedrich Händel

"Un pensiero nemico di pace"

aus dem Oratorium "Il Trionfo del Tempo e del disinganno", HWV 46a

Julia Lezhneva (Sopran)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 03

Johann Sebastian Bach

"Widerstehe doch der Sünde" BWV 54, Kantate

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 04

Antonio Vivaldi

Domine Deus, largo

Laudamus te, allegro

Gloria für Soprano, Contralt und Orchester D-Dur RV 589

Julia Lezhneva (Sopran)

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 05

Johann Sebastian Bach

"Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust". Aus der Kantate, BWV 170

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 06

Antonio Vivaldi

In furore iustissimae irae, RV 626

Solomotette

Julia Lezhneva (Sopran)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 07

Antonio Vivaldi

Zeffiretti, che sussurrate

Arie der Ippolita aus "Ercole sul Termodonte", RV 749

Julia Lezhneva (Sopran)

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 08

Antonio Vivaldi

Concerto für Violine, Streicher und B.c. D-Dur

"Grosso Mogul"

Dmitry Sinkovsky (Violine)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 09

Georg Friedrich Händel

"Alla sua gabbia d'oro"

"Brilla nell´alma"

aus der Oper "Alessandro" HWV 21

Julia Lezhneva (Sopran)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 10

Carl Heinrich Graun

"Mi paventi il figlio indegno"

aus der Oper "Britannico"

Julia Lezhneva (Sopran)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky

Musik 11

"Caro! Bella! Più amabile beltà"

Aus der Oper: Giulio Cesare in Egitto (HWV 17)

Julia Lezhneva (Sopran)

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

La Voce Strumentale

Leitung: Dmitry Sinkovsky (Violine, Countertenor)