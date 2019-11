Als letztes Bundesland hat Hessen eine Vereinbarung mit dem Bund zur finanziellen Förderung von Kindertagesstätten unterzeichnet.

In Wiesbaden setzten Bundesfamilienministerin Giffey und der hessische Sozialminister Klose ihre Unterschriften unter den Vertrag. Da jetzt alle 16 Länder eine Vereinbarung mit dem Bund haben, sind die Voraussetzungen für die Finanzierung der Kitas erfüllt. Die Regierung stellt den Ländern bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Länder entscheiden selbst darüber, wofür sie das Geld verwenden. Es kann zum Beispiel in einen besseren Betreuungsschlüssel oder in die Weiterbildung und Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern investiert werden. Möglich sind auch Gebührensenkungen für die Eltern.



Die Länder müssen dem Bund künftig jährlich mitteilen, wie sie bei der Weiterentwicklung der Qualität der Kitas vorankommen.