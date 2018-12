Eltern müssen in Deutschland je nach Wohnort mehrere hundert Euro mehr für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zahlen als anderswo.

Nach Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln liegt die Spannbreite der Gebühren in den großen Städten zwischen null und 630 Euro. In Berlin ist die Betreuung kostenlos - unabhängig davon, wie viel die Eltern verdienen und wie lange das Kind betreut wird. Am tiefsten müssen Duisburger Erziehungsberechtigte in die Tasche greifen, wenn sie im Jahr mehr als 90.000 Euro verdienen und ihr 18 Monate altes Kind jeden Tag neun Stunden betreuen lassen. Ein Kita-Platz kostet in diesem Fall 630 Euro pro Monat.



Für die Studie hat das IW Köln die Gebührenordnungen der städtischen Kitas in Orten mit mehr als 250.000 Einwohnern und den kleineren Landeshauptstädten ausgewertet.