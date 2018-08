Der Deutsche Städtetag fordert von Bund und Ländern mehr Geld für die Betreuung von Kleinkindern.

Städtetags-Präsident Lewe sagte der Deutschen Presse-Agentur, fünf Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Kinder von einem bis drei Jahren habe es zwar schon große Fortschritte für Familien gegeben. Allerdings reichten die 5,5 Milliarden Euro, die der Bund bis zum Jahr 2022 in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren wolle, auf Dauer nicht aus. Bund und Länder hätten sich in der vergangenen Legislaturperiode selbst Qualitätsziele gesteckt, die mehr als zehn Milliarden Euro kosten würden - also fast das Doppelte.



Lewe ergänzte, in den vergangenen zehn Jahren habe sich auch die Zahl der Kinder in Kitas und in der Tagespflege mehr als verdoppelt, auf mehr als 760.000. Seit dem 1. August 2013 haben Familien in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder.