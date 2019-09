In den deutschen Kitas und Kindergärten müssten laut einer Studie mehr als 100.000 zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden, um eine optimale Betreuungsqualität zu erreichen.

Nur dann lasse sich der Betreuungsschlüssel in Kitas auf drei Kinder pro pädagogischer Fachkraft und in Kindergärten auf 7,5 Kinder pro Fachkraft senken, heißt es in der Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Diese ergab für die vergangenen Jahre aber auch erhebliche Fortschritte bei der Personalausstattung. Mit dem Kita-Ausbau sei die Zahl des pädagogischen Personals von 2008 bis 2018 um 54 Prozent von rund 380.000 auf 580.000 gestiegen.



Allerdings konstatierten die Autoren der Studie regional erhebliche Unterschiede. Im Westen Deutschlands ist der Betreuungsschlüssel wesentlich besser als im Osten. An der Spitze des Rankings steht Baden-Württemberg, gefolgt von Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Bayern.

Unterschiede zwischen West und Ost

Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland steht im Mittelfeld. Schlusslichter sind Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, dort betreut eine Erzieherin im Schnitt mehr als zwölf Kinder. Die Empfehlung lautet aber: eine Fachkraft für durchschnittlich 7,5 Jungen und Mädchen in Kindergartengruppen.



In den Bundesländern Bremen und Thüringen stagnierte oder verschlechterte sich die Personalausstattung demnach; in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg habe es dagegen erhebliche Verbesserungen gegeben.

"Rahmenbedingungen im Berufsalltag verbessern"

Im Alltag ist die Lage laut der Studie aber noch schlechter, als der Personalschlüssel ausweist, weil viele Erzieher auch nicht-pädagogische Aufgaben übernehmen müssten - wie etwa Elterngespräche oder die Dokumentation ihrer Arbeit.



Die Autorin der Bertelsmann-Studie, Kathrin Bock-Famulla, zieht folgendes Fazit: "Die Rahmenbedingungen müssen deutlich verbessert werden, damit man neue Fachkräfte gewinnt. Der Beruf der Erzieherin muss attraktiver werden."