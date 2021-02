Bundesfamilienministerin Giffey dringt auf eine rasche Impfung von Schul- und Kita-Personal.

Die SPD-Politikerin plädierte für den Einsatz mobiler Impfteams. Sie sagte im ZDF-Morgenmagazin, dadurch könnte das Ganze viel effizienter und schneller laufen. Solange Impfungen noch nicht möglich seien, werde auf Tests und Hygienekonzepte gesetzt. Giffey betonte, die Schulöffnungen seien richtig, wichtig sei aber auch ein differenziertes Vorgehen. Ähnlich äußerte sich die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien. Sie sagte im Deutschlandfunk [Audio], wenn Kinder nicht zur Schule gingen, seien die psychischen Auswirkungen sehr groß. Insbesondere bei Kindern bis zehn Jahren fänden entscheidende Entwicklungsschritte nicht statt.



Nach zwei monatiger Schließung haben heute in zehn weiteren Bundesländern wieder die Schulen geöffnet. Der Unterricht findet für bestimmte Klassen sowie im Wechselbetrieb oder in festen Gruppen statt. In den Kitas werden wieder alle oder zumindest mehr Kinder betreut. Am Nachmittag beraten die Gesundheitsminister der Länder darüber, ob Kita- und Grundschulpersonal früher geimpft werden soll.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.