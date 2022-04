Bundesweite Umfrage

Die Garderobe in einer Kindertagesstätte (Kita) in Niedersachsen (picture alliance/dpa)

Im vergangenen Jahr haben einer bundesweiten Umfrage unter Kita-Leitungen zufolge rund 9.000 Einrichtungen in über der Hälfte der Öffnungszeiten mit zu wenig Personal arbeiten müssen, hieß es beim Deutschen Kitaleitungskongress in Düsseldorf. Dies seien mehr als doppelt so viele Kitas gewesen wie im Jahr zuvor. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Beckmann, nannte die Zahlen alarmierend. Der Kita-Betrieb habe häufig nur unter Gefährdung der Sicherheit der zu betreuenden Kinder aufrechterhalten werden können.

Eine weitere Herausforderung seien auch die Kinder, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchteten. Sie seien besonders zuwendungsbedürftig, so Beckmann. Das System stehe jedoch vor dem Kollaps und brauche nun dringender denn je mehr Ressourcen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.