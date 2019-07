Kitas in Leipzig

Nach mehreren Veröffentlichungen über einen geplanten Schweinefleisch-Verzicht zweier Kitas in Leipzig sieht sich die „Bild-Zeitung massiver Kritik ausgesetzt.

Der Spiegel-Journalist Jan Petter warf der Zeitung und dem Leiter des Berliner Hauptstadtbüros Ralf Schuler eine rassistische Kampagne vor. Sie diffamiere Rücksichtnahme als Verrat und stilisiere zugleich "dreist-feige" die Mehrheitsgesellschaft zum Opfer. Ähnlich äußerte sich der Filmemacher und Journalist Mario Sixtus. Die "Bild" sei kein harmloses Klatschblatt, twitterte er. Geschichten wie die im Kern "rassistische Schweinefleisch-Aufregerei" Schulers vergifteten die Gesellschaft. Der Direktor des Katholischen Zentrums Haus am Dom, der Theologe Joachim Valentin, verwies auf den mutmaßlich rassistisch motivierten Mordversuch im hessischen Wächtersbach. Dazu gebe es erst auf Seite 4 einen Bericht, bemängelte er, während das Blatt mit dem Schweinefleisch Thema titele. "Pfui!", fügt er hinzu.



Die Äußerungen Petters wurden vom innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, weiterverbreitet. An den verantwortlichen Politik-Redakteur der "Bild", Julian Röpcke, der die Vorwürfe gegen seine Redaktion und Schuler zurückwies, schrieb Kuhle, solche Kritik müsse man aushalten. Spöttisch fügte er hinzu: "Esse übrigens gerade ein Brötchen mit Käse. Ist das okay oder Islamisierung?"

"Werte nicht auf Schweineschnitzel und Gummibärchen reduzieren"

Auch Kuhles Parteikollege, der rheinland-pfälzische FDP-Chef und Wirtschaftsminister Wissing, bemängelte die Beiträge. "Wir sollten nicht zulassen, dass man unsere Werte, unsere Gesellschaft auf Schweineschnitzel und Gummibärchen reduziert, schrieb er auf Facebook. Kritik an der Zeitung äußerte auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz.



Zwei Kindertagesstätten hatten sich nach eigenen Angaben mit Zustimmung der Mehrheit der Eltern dazu entschlossen, keine Schweinefleisch-Produkte mehr anzubieten - aus Rücksicht auf Kinder, die diese nicht konsumieren. Die Bild-Zeitung machte daraus einen Aufmacher und schrieb kritisch über die Entscheidung der Kita. Daraufhin erhielten die Einrichtungen massive Anfeindungen vor allem von rechten Aktivisten. Der Trägerverein nahm Kontakt mit der örtlichen Polizei auf. Am Dienstagabend dann entschied er sich, die Entscheidung angesichts des öffentlichen Drucks vorerst auszusetzen. Der Bildblog machte die Bild-Redaktion dafür direkt verantwortlich. Auch das die Amadeu-Antonio-Stiftung kommentierte im Hinblick auf die eingeschaltete Polizei: "Wenn Hetze wirkt."

"Auch Juden dürfen kein Schweinefleisch essen"

Der Antisemitismus-Beauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmount Königsberg, wies darauf hin, dass auch Juden kein Schweinefleisch essen dürften. Kein Schweinefleisch anzubieten sei erstens gesund und zweitens respektvoll.



Auch innerhalb der Politik sorgt der Vorgang für Streit. Unter anderem die AfD, die sächsische CDU, die CSU und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatten sich kritisch zu dem Schweinefleisch-Verzicht geäußert. Linken-Parteichef Riexinger meinte, gestern gab es einen rassistischen Mordversuch auf einen schwarzen Menschen, heute redeten BILD, CDU/CSU und AfD über Schweinefleisch an Kitas: "Und dann wundern wir uns warum es immer mehr rechten Terror gibt."

"Die CSU völlig blank"

Der Grünen-Politiker von Notz attackierte explizit die Christsozialen, die eigens ein Bild mit der Aussage von Landesgruppenchef Dobrindt ins Netz stellten: "Wer Gummibärchen als Integrationshindernis sieht, dem ist der kulturelle Kompass verrutscht." Die CSU sei mit ihren Bundesministerien bei der Heimat völlig blank, beim Rechtsterrorismus weit hinter der Lage und bei der Maut völlig unter Wasser, schrieb von Notz auf Twitter und ergänzte, da rede man doch lieber über Gummibärchen und Schweinefleisch. Sein Parteifreund Beck fügte hinzu, führende Politiker jazzten den Unsinn noch mit "Sharepics" hoch. Auch die nordrhein-westfälische Staatssekretärin Güler (CDU) betonte, es laufe etwas falsch, wenn ein solches Thema mehr Empörung erzeuge als der rassistische Mordanschlag in Wächtersbach.



Bild-Journalist Röpcke stellte klar, weder im Bericht noch in den beiden Kommentaren werde rassistisch argumentiert.