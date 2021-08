Zwei Studien zur frühkindlichen Bildung sehen bundesweit große Defizite bei der Personalausstattung der Kindertagesstätten.

Wie aus einer repräsentativen Befragung von fast 4.500 Kita-Leitungen im Auftrag der Gewerkschaft VBE hervorgeht, hat die Pandemie den Personalmangel in den Einrichtungen noch verschärft. Demnach gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie an mindestens einem Tag pro Woche die Aufsichtspflicht nicht mehr gemäß gesetzlicher Vorgaben erfüllen können.



Eine erhebliche Fachkräfte-Lücke offenbart auch eine Untersuchung der Gütersloher Bertelsmann Stiftung. Demnach fehlen für eine kindgerechte Betreuung bei gleichzeitigem Kitaplatzausbau bis 2030 mehr als 230.000 Erzieherinnen und Erzieher. Diese Personalnot führe langfristig zu erheblichen Defiziten in der frühkindlichen Bildung, hieß es weiter. Man gefährde die Entwicklung der Kinder in sprachlicher, motorischer sowie emotionaler Hinsicht.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.