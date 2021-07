Wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus empfehlen das Deutsche Jugendinstitut und das Robert Koch-Institut für Kindertagesstätten weiter eine Betreuung in getrennten Gruppen.

Anlass für diese Empfehlung ist die Auswertung von Tausenden Datensätzen aus dem sogenannten Kita-Register. An den wöchentlichen Abfragen zu aufgetretenen Coronafällen nehmen seit August 2020 im Schnitt etwa 6.000 Kitas und 1.000 Tageseltern teil. Ein wesentlicher Faktor für geringe Infektionszahlen waren demnach strikte Kontaktbeschränkungen in den jeweiligen Einrichtungen: Je weniger Vermischungen es zwischen den Kindern und dem Personal der verschiedenen Gruppen gab, desto niedriger war das Infektionsrisiko.



Durch die Abfrage zeigte sich jedoch auch, dass in Kitas mit einem hohen Anteil von sozial benachteiligten Kindern die Gefahr einer Corona-Infektion für das pädagogische Personal und andere Kinder etwa doppelt so hoch ist wie in einer Einrichtung mit niedrigem Anteil. Allerdings seien im Beobachtungszeitraum generell nur sehr wenige neue bestätigte Corona-Fälle pro Woche in den Einrichtungen beobachtet worden.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.