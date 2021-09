Seit Mitte Juli steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder – die hoch ansteckende Delta-Variante breitet sich aus, vor allem unter den Ungeimpften. Und das sind zu großen Teilen – Kinder. Sie können sich noch nicht impfen lassen, sie müssen sich anders schützen, nur wie?

In den Schulen wird auf Maske, Abstand, Lüften und je nach Bundesland Lüftungsgeräte gesetzt. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet – so sollen Infektionsketten schnell entdeckt und gestoppt werden. Das scheint allerdings nicht wirklich gut zu funktionieren: Die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen hat seit Wochen die höchste Inzidenz, sie liegt aktuell bei 223.

Und wie ist das in Kindergärten? Hier gibt keine Masken, keinen Abstand, überhaupt kein einheitliches Vorgehen. Eine Strategie? Sehe ich nicht. Meines Wissens haben sich die zuständigen Landesministerien auch noch nicht zum Gipfel zusammengesetzt, wie das zuletzt beim Thema Schule der Fall war. Dabei steigt auch in den ganz jungen Altersgruppen die Inzidenz. Bei den Null- bis Vierjährigen liegt sie aktuell bei 85, bei den Fünf- bis Neunjährigen bei 186.

Kinder anders schützen als durch Isolation

Unter diesen Vorzeichen sind nun die Quarantäneregeln für Kinder gelockert worden. Das ist gut so! Und zwar nicht, weil uns das Infektionsgeschehen bei den Kleinen egal sein sollte. Im Gegenteil: Zwar erkranken Kinder meist nicht schwer, aber wir wissen noch gar nicht, welche Langzeitfolgen eine Corona-Infektion auch bei ihnen auslösen kann. Und: Natürlich schleppen die Jüngsten die Infektionen auch wieder in ältere Jahrgänge. Es darf uns also nicht egal sein, was in Kindergärten gerade passiert.

Trotzdem sind die Lockerung der Quarantäneregeln für Kinder gut und richtig – denn die Kleinen müssen anders geschützt werden, als sich zu Hause zu isolieren. Kinder brauchen Kinder - und es braucht diesen Raum außerhalb der Familie, damit Kinder wirklich die gleichen Chancen haben. Und ja, auch damit die Eltern, oder seien wir ehrlich: die Frauen, unbesorgt arbeiten gehen können.

In vielen Kommunen gibt es keine Test-Strategie

Es ist also gut, dass endlich Kita-Schließungen wie auch ständige Quarantänen nicht mehr die Hauptbausteine einer guten Corona-Strategie sind. Denn es gibt so viel mehr!

Baustein 1: Impfen. Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, Babysitter, Großeltern, Tanten und Onkel – alle sollten geimpft sein. Es ist gut, dass das beim Kita-Personal jetzt abgefragt werden darf. Auch Eltern sollten gefragt werden, ob sie geimpft sind. Immerhin wollen sie ihr Kind gut und sicher betreut wissen.

Baustein 2: Testen. Wer nicht geimpft ist, sollte sich alle zwei Tage testen lassen – vielleicht auch auf eigene Rechnung. Außerdem müssen die Kita-Kinder viel engmaschiger mitgetestet werden. In Köln läuft ein Pilotprojekt mit Lolli-PCR-Tests – für die Kinder dort ist das längst zur Routine geworden. In vielen anderen Kommunen gibt es aber keine Test-Strategie.

Warum nicht auch Luftfilter in Kitas?

Baustein 3: Lüften. Das Coronavirus verbreitet sich vor allem übe Aerosole, und Lüften ist hier der beste Schutz. Ob Lüftungsgeräte wirklich Sinn machen, oder sie die Luft viel zu langsam filtern, ist umstritten. Aber wenn in etlichen Büros, Behörden und mittlerweile auch Schulen diese Geräte eingesetzt werden – warum nicht auch in Kitas?

Es gibt in der Coronapandemie keinen goldenen Weg, das ist klar. Aber es gibt eben Bausteine, die mal hier, mal da auch ersetzt oder nachjustiert werden können. Gut, dass die Bausteine Kita-Schließung und Quarantäne jetzt erst einmal nicht mehr die tragenden sind. Umso wichtiger, dass die anderen Bausteine die tragende Funktion nun übernehmen – damit das Haus im Herbst nicht doch wieder einstürzt.