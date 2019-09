Die Zahl der in Kitas oder in der Tagespflege betreuten Kinder unter drei Jahren steigt.

Anfang März waren knapp 820.000 in einer Tagesstätte oder bei Tageseltern, etwa 30.000 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden weiter mitteilte, stieg der Anteil binnen eines Jahres um 3,7 Prozent.



Bundesweit werden durchschnittlich gut 34 Prozent der unter Dreijährigen in Einrichtungen betreut. In Ostdeutschland ist es mehr als die Hälfte, in den westlichen Bundesländern ein Drittel.