Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (dpa / Balkis Press / ABACA)

Bundesrichter John Bates verwies dabei auf eine von der amerikanischen Regierung übermittelte Stellungnahme, wonach der Verklagte amtierender Regierungschef und damit immun sei. Auch wenn die Klägerseite - Zitat - "starke" Argumente vorgebracht habe, müsse er dem Regierungsstandpunkt folgen.

Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz wollte in dem Prozess den Nachweis erbringen, dass Mohammed bin Salman im Zusammenhang mit der Tat stehe. Der Journalist war im Oktober 2018 in einem saudi-arabischen Konsulat in der Türkei getötet worden.

