Bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur wird am Vormittag der Bachmann-Preis verliehen.

Seit Donnerstag haben 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei dem Wettbewerb in Klagenfurt ihre Texte präsentiert. Erstmals traten mehr Frauen als Männer an. Neben dem nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann benannten Preis werden vier weitere Auszeichnungen vergeben, darunter ein Publikumspreis.



Für Aufsehen sorgte am Freitag die deutsche Autorin Ronya Othmann, die in ihrem Text die Gräueltaten der IS-Miliz an den Jesiden im Jahr 2014 thematisierte. Es sei eine besondere Herausforderung gewesen, wie man dies in der Kritik aufgreife, sagte der Vorsitzende der Wettbewerbsjury, Hubert Winkels, im Deutschlandfunk. Herausgekommen sei allerdings eine gute Diskussion. Winkels, der auch Literatur-Redakteur beim Deutschlandfunk ist, sprach von einem "guten Jahrgang" in Klagenfurt, der sehr gute Texte präsentiert habe. Er hätte sich allerdings gewünscht, dass der ein oder andere bekannte Name im Teilnehmerfeld gewesen wäre.