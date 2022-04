Moskau-Reise

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer. (dpa/Lisa Leutner)

Nehammer reist nach Angaben seines Außenministers Schallenberg mit klaren humanitären und politischen Botschaften nach Moskau. Man wolle keine Möglichkeit ungenutzt lassen, um die "humanitäre Hölle" in der Ukraine zu beenden, sagte Schallenberg am Rande des Außenministertreffens in Brüssel. Jede Stimme, die Putin klarmache, wie die Realität außerhalb der Mauern des Kreml aussehe, sei keine verschwendete Stimme.

Nehammer sagte in Wien, die Reise sei mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und mit Bundeskanzler Scholz abgesprochen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sei informiert worden. Nehammer wäre damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin nach Moskau reist. Der österreichische Kanzler erklärte, er wolle alles dafür tun, damit Schritte in Richtung Frieden in der Ukraine unternommen würden. In Deutschland hatte gestern der Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Kiesewetter, Bundeskanzler Scholz aufgefordert, ebenfalls in die Ukraine zu reisen.

In Luxemburg treffen sich heute die Außenminister der Europäischen Union, um über weitere Sanktionen gegen Russland zu beraten. Im Gespräch ist erneut ein Öl-Embargo.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.