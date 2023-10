Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Landtagswahl in Bayern: Wahlparty der CSU mit Markus Söder. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Während die CSU dabei Stimmenverluste hinnehmen musste, legte die CDU laut Hochrechnungen fast acht Prozentpunkte zu. Starke Gewinne gibt es auch für die AfD, die nach derzeitigem Stand in Hessen Zweit- und in Bayern drittstärkste Kraft wurde. Die Ampelparteien erlitten herbe Verluste. Die FDP ist im nächsten bayerischen Landtag nicht mehr vertreten, in Hessen könnte es knapp reichen. SPD und Grüne verloren ebenfalls Stimmen, in Hessen jeweils rund fünf Prozent.

Hier die Zahlen der jüngsten Hochrechnungen von Infratest Dimap:

Zunächst für Bayern: CSU 36,7 Prozent - Freie Wähler 15,7 - AfD 15,6 - Grüne 14,4 - SPD 8,1 Prozent - FDP 2,9.

Und für Hessen: CDU 34,6 Prozent - AfD 18,5 - SPD 15,1 - Grüne 14,8 - FDP 5,0 Prozent. Die Linke verpasst mit 3,1 Prozent den erneuten Einzug in den Landtag in Wiesbaden.

