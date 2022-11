G20-Gipfel

Am Rande des G20-Gipfels in Bali sprachen auch US-Präsident Joe Biden und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan miteinander. (AP / Achmad Ibrahim)

Von den meisten Mitgliedern werde der Krieg scharf verurteilt, heißt es im Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung, der auch dem Deutschlandfunk vorliegt. Ob die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer die Erklärung in dieser Form jedoch tatsächlich mittragen werden, ist noch unklar.

Bundeskanzler Scholz betonte in seiner Rede, das wirksamste Mittel für die Erholung der Weltwirtschaft sei das Ende des Konflikts. Das Sinken der Nahrungsmittelpreise nach der Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine zeige, dass der Krieg für die Turbulenzen auf den Weltmärkten verantwortlich sei. Scholz kritisierte, mit nuklearen Drohgebärden provoziere der Kreml eine weitere Eskalation der Situation. Der russische Außenminister Lawrow wiederum warf der Ukraine vor, den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Die Regierung in Kiew verweigere sich Gesprächen mit Russland und stelle unrealistische Bedingungen auf, sagte Lawrow. Der ukrainische Präsident Selenskyj, dessen Land kein G20-Mitglied ist, war dem Treffen per Video zugeschaltet.

Am Rande des Gipfels fanden zahlreiche Einzelgespräche statt. US-Präsident Biden und der türkische Staatschef Erdogan etwa erörterten Handels- und Sicherheitsfragen. Auch der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping führte mehrere Unterredungen unter vier Augen.

