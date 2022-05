Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat seiner Partei, hält nach Bekanntgaben der ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein bei der Wahlparty Blumen in die Höhe. (Christian Charisius/dpa)

Zweitstärkste Kraft werden mit 17,8 Prozent die Grünen um Finanzministerin Heinold, knapp vor der SPD um Spitzenkandidat Losse-Müller mit 16,0 Prozent. Die Sozialdemokraten brechen um über 11 Prozentpunkte ein. Die FDP kommt auf 6,5 Prozent. Die AfD zieht mit 4,7 Prozent aller Voraussicht nach nicht erneut in den Landtag in Kiel ein. Die Linke hat ihn demnach mit 1,5 Prozent mehr als deutlich verpasst. Der Südschleswigsche Wählerverband, die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, kommt auf 5,8 Prozent. Damit steuert der SSW auf das beste Ergebnis seit mehr als 70 Jahren zu. Günther regiert bislang mit Grünen und FDP in einer sogenannten Jamaika-Koalition. Laut der Prognose wäre künftig auch ein Zweierbündnis mit einem der beiden Partner möglich.

"Enormer Vertrauensbeweis"

In einer ersten Reaktion bezeichnete der Ministerpräsident das Abschneiden seiner Partei als hervorragendes Ergebnis und einen enormen Vertrauensbeweis der Wähler. Günther kündigte an, sowohl mit den Grünen als auch der FDP Gespräche über eine Regierungsbildung aufzunehmen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Stegner bezeichnete die Verluste seiner Partei als "Debakel". Er glaube, dass der SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller ein guter Kandidat gewesen sei, er habe aber nur wenig Zeit gehabt, sagte Stegner im NDR-Fernsehen. Losse-Müller selbst sagte, die SPD habe es durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine nicht geschafft, eigene Themen zu setzen, könne aber trotzdem erhobenen Hauptes aus der Wahl gehen.

SSW zeigt sich gesprächsbereit

Der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Lars Harms, hat sich offen für Gespräch mit der CDU gezeigt. "Wir haben immer gesagt, wir stehen für Gespräche offen, sagte er im ARD-Fernsehen. "In einer Demokratie sollte eine demokratische Partei nie nein sagen, sondern immer sagen: Wir gucken uns das an, wir schnacken miteinander." Es gebe jetzt alle möglichen Parteien, die mit der CDU koalieren könnten. "Das liegt jetzt an Daniel Günther, für wen er sich denn entscheidet."

