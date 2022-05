Nordrhein-Westfalen

Ist der klare Sieger der Landtagswahl in NRW: Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst. (picture alliance/dpa)

Laut der Hochrechnung von Infratest dimap erzielte die CDU von Ministerpräsident Wüst 35,9 Prozent der Stimmen - ein Plus von 2,9 Prozentpunkten. Die Christdemokraten liegen damit deutlich vor der SPD, die auf 26,6 Prozent kommt und 4,6 Punkte einbüßt. Die Grünen konnten mit 18,1 Prozent ihr Ergebnis gegenüber 2017 fast verdreifachen. Die FDP verliert 6,9 Punkte, schaffte aber mit 5,7 Prozent den erneuten Einzug in den Landtag in Düsseldorf. Die AfD kommt auf 5,5 Prozent - ein Minus von 1,9 Prozent.

In ersten Reaktionen auf das Wahlergebnis erhoben sowohl Wüst als auch der SPD-Spitzenkandidat Kutschaty Anspruch auf die Regierungsbildung. Nach derzeitigem Stand wäre eine Koalition aus CDU und Grünen möglich ebenso wie ein Bündnis der SPD mit Grünen und FDP.

