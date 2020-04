Die besprochenen CDs:

Highlights:

Händel: Agrippina

Joyce DiDonato, Agrippina

mit Franco Fagioli, Jakub Jozef Orlinski, Luca Pisaroni, u.a.

Maxim Emelyanychev

Il Pomo d'oro

Erato

Mozart - Symphonien Nr. 39 bis 41

Ensemble Resonanz

Riccardo Minasi, Leitung

harmonia mundi

Kaikhosru Sorabji: Sequentia Cyclica

Jonathan Powell, Klavier

Piano classics

Enttäuschungen:

Beethoven Lieder

Matthias Goerne, Bariton

Jan Lisecki, Klavier

Deutsche Grammophon

Compositrice à l'aube du XXème siècle

Juliette Hurel, Flöte

Hélène Couvert, Klavier

alpha classics

Inferno e Paradiso

Simone Kermes, Sopran

Amici Veneziani

sony classical

Entdeckungen/Überraschungen:

Franz Clement: Violinkonzerte

Mirijam Contzen, Violine

WDR Symphonieorchester

Reinhard Goebel, Leitung

sony classical

Offenbach: Maitre Peronilla

mit Veronique Gens, Tassis Christoyannis, u.a.

Orchester National de France

Markus Poschner, Leitung

Bru Zane

The High Horse (Best of Worse Vol. 1)

Stefanie Szanto, Sopran

Simon Bucher, Klavier

Ars production