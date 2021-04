Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel wird neuer Chefdirigent an der Pariser Oper.

Der 40-Jährige folgt damit auf den Schweizer Philippe Jordan. Gustavo sei einer der talentiertesten Dirigenten weltweit, sagte der deutsche Direktor der Opéra national de Paris, Alexander Neef. Er sei ein vollendeter und bedeutender Chefdirigent, erklärte Neef in der Video-Pressekonferenz.



Dudamel tritt am 1. August seine Funktion an. Sein Vertrag läuft über sechs Jahre. Gleichzeitig bleibt er Leiter der Philharmoniker in Los Angeles, an deren Spitze er seit der Saison 2009/2010 steht.



Auch in Deutschland ist Dudamel schon seit Jahren ein Star. 2004 gewann er den ersten Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerb der Bamberger Symphoniker. Mit dem damaligen Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR dirigierte er 2007 im Vatikan anlässlich des 80. Geburtstags von Papst Benedikt XVI. ein Konzert, 2008 leitete er erstmals die Berliner Philharmoniker.

