Der Fernseh- und Theaterschauspieler Klaus Barner ist tot. (dpa/Hermann Wöstmann)

Er starb im Alter von 89 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den Familienkreis meldet. Barner war in mehr als 60 Rollen im Fernsehen zu sehen, unter anderem in dem Jugendfilm "Die Vorstadtkrokodile". Dort spielte er den Vater des jungen Rüpels Egon - dargestellt von Martin Semmelrogge. Barners Durchbruch im Fernsehen war 1974 die Literaturverfilmung "Griseldis". Auftritte hatte er auch in den Krimireihen "Derrick" und "Tatort" sowie in dem ARD-Mehrteiler "Der Trotzkopf".

