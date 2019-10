Viele Arbeiter wählen die AfD nach Einschätzung des Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre, weil sie sich abgewertet fühlen.

Insbesondere bei ostdeutschen Männern gelte das auf doppelte Weise, sagte der Wissenschaftler von der Universität Jena im Deutschlandfunk Kultur. Denn sie fühlten sich sowohl in ihrer Eigenschaft als Arbeiter wie auch in ihrer Eigenschaft als Ostdeutsche abgewertet. Mit Parolen wie "Der Osten steht auf" oder "Wir vollenden die Wende" mache die AfD vor allem diese Gruppe der Arbeiter sichtbar.



Inhaltlich dürfte deren Wahlentscheidung zugunsten der AfD kaum motiviert sein, glaubt Dörre. Die Partei vertrete eigentlich eine klar marktliberale Position, erläuterte er. Doch selbst bei Gewerkschaftsmitgliedern klinge es offenbar nicht durch, dass man es mit politischen Positionen zu tun habe, die die eigenen konterkarierten. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg am 1. September jedenfalls hätten 44 Prozent der Arbeiter die Rechtspopulisten gewählt, darunter überdurchschnittlich viele männliche Gewerkschaftsmitglieder, führe der Geschäftsführende Direktor des DFG-Kollegs "Postwachstumsgesellschaften" aus.