Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, spricht sich dagegen aus, die Coronamaßnahmen bereits heute zu verschärfen.

Reinhardt sagte im Deutschlandfunk, man könne feststellen, dass die Infektionszahlen zwar nicht sänken, aber auch nicht mehr exponentiell zunähmen. Die Politik sollte daher die seit 14 Tagen geltenden Maßnahmen erst einmal wirken lassen, und sie erst in ein oder zwei Wochen bewerten.



Bund und Länder beraten am Nachmittag in einer Videokonferenz über die künftigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Die in der Beschlussvorlage aufgeführten Vorschläge erläutern wir hier, die Diskussion darüber hier.



Die Sorge, dass das Gesundheitssystem überfordert werden könnte, sei allerdings berechtigt, so Reinhardt. Aktuell seien 7.000 Intensivbetten in Deutschland frei. Deren Belegung würde aufgrund des Personalmangels bedeuten, dass Personal von anderen Stationen abgezogen werden müssten. Und dass Pflegekräfte, die Corona-positiv getestet seien, bei Engpässen zur Versorgung von Covid-Patienten zur Arbeit kommen müssten, sei zwar möglich, tatsächlich aber ein "Katastrophenszenario".

