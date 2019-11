Für den Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit ist die Ursache für Gewalt gegen Frauen gesellschaftlich und nicht biologisch begründet.

Theweleit sagte der Neuen Zürcher Zeitung, Gewalt gegen Frauen komme nicht von der Biologie, sondern sei gesellschaftlich entstanden. "Männer tragen in unserer Kultur eine 12.000 Jahre alte Gewalt- und Kriegsgeschichte im Körper, die ihnen eine Dominanz verleiht und in unseren Gesellschaften gepflegt und gefördert wird."



Seitdem es diese männerdominierten Gesellschaften gebe, gebe es auch den Übergriff auf den weiblichen Körper und einen dauernden Vorschriftenkanon mit Definitionen, wie Weiblichkeit auszusehen habe, betonte der Wissenschaftler. Auch alle Buchreligionen orientierten sich an dieser männlichen Dominanz. "Einer der Hauptzwecke der Bibel und des Koran besteht darin, Lebensregeln für Frauen aufzustellen: wie sie zu gebären und zu heiraten haben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Religionen sind manngemacht, Gottes Wort ist auch immer das Wort des Mannes. Damit ist der Übergriff von Anfang an gegeben."



Klaus Theweleit veröffentlichte vor rund 40 Jahren das viel diskutierte Buch „Männerphantasien“. Darin beschrieb er einen Männertyp, der den Faschismus ermöglichte. Rudolf Augstein nannte das Buch damals im Magazin „Spiegel“ die „vielleicht aufregendste deutschsprachige Publikation dieses Jahres“. Das Buch erscheint nun in einer Neuausgabe.