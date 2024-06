Klaus Töpfer (picture alliance/SvenSimon/Malte Ossowski)

Der CDU-Politiker starb nach Angaben seines Büros im Alter von 85 Jahren. Töpfer gehörte jahrelang dem Kabinett des ehemaligen Bundeskanzlers Kohl an. Anschließend engagierte er sich in führender Funktion bei den Vereinten Nationen für Umweltthemen. In seiner Heimatstadt Höxter war Töpfer 2011 zum Ehrenbürger ernannt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.