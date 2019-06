Die CDU-Führung hat sich auf ihrer zweitägigen Klausur auf die künftigen politischen Schwerpunkte verständigt.

Wie die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer in Berlin mitteilte, sollen unter anderem die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung, Innovationen und gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land besonderes Gewicht in der politischen Arbeit erhalten.



Kramp-Karrenbauer sagte, bis zum Parteitag im November wolle man unter anderem eine Digital-Charta erarbeiten, in der Visionen und Leitlinien zu dem Thema festgehalten werden sollten. Zudem solle es eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema Energiesteuern geben. Bis zum Herbst wolle die Partei dazu ein modernes Steuer- und Abgabensystem vorlegen.