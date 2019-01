Klausur der Bundestagsfraktion Linke gibt sich vor wichtigen Landtagswahlen versöhnlich

2019 stehen für die Linke besonders wichtige Wahlen im Osten an. Weniger Streit, mehr Kernhemen wie bezahlbarer Wohnraum, Pflege und Rente will die Fraktionsspitze im Bundestag in den Vordergrund stellen. Aber beim Thema Zuwanderung gibt es weiter unterschiedliche Auffassungen.

Von Mathias von Lieben

