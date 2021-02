Die SPD auf der Suche nach sich selbst. Die Grundrente haben sie durchgepaukt, die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessert, die Arbeitslosigkeit über die Kurzarbeit in Grenzen gehalten, ihr Finanzminister kämpft mit Milliarden-Wumms gegen die Pandemie, und doch dümpelt die SPD weiter auf Platz drei vor sich hin: 15 Prozent in den Umfragen. Selbst der Kanzlerkandidat büßt an Popularität ein. Dass Olaf Scholz Gesundheitsminister Jens Spahn attackiert, dass er der Kanzlerin entgegenhält, der Impfstart in Deutschland sei "richtig scheiße" gelaufen, hat ihm nicht geholfen.

Die Angriffe von Scholz passen nicht zu ihm

Diese Art von "Abteilung Attacke" mag in den eigenen Reihen gut ankommen, authentisch ist sie nicht. Der Angriff ist nicht auf seinem Mist gewachsen, er passt nicht zu Olaf Scholz, vor allem aber kann ein Vizekanzler nicht so tun, als habe er und seine SPD mit dem ganzen Impf-Schlammassel nichts zu tun. Das erinnert allzu sehr daran, wie Frank-Walter Steinmeier 2009 als Kanzlerkandidat ähnlich erfolglos versuchte, sich aus der Koalition mit Merkel freizuschwimmen. Hinzu kommt, dass die Partei nun viel zu spät ein Thema nach oben zieht, das längst ausgerechnet vom Wunschpartner besetzt ist: Denn warum sollten die Wähler im Kampf gegen den Klimawandel und für eine umweltfreundliche Mobilität nicht auf das Original – die Grünen setzen?

Und dann reklamiert die SPD während ihrer Klausur die Digitalisierung als eine Zukunftsmission für sich, ohne sich ans Eingemachte zu trauen. Denn würde sie sich auf die Fahnen schreiben, endlich mit dem föderalen Bildungschaos in Deutschland aufzuräumen, könnte sie sich viele neue Freunde machen – allein die SPD-geführten Länder spielen da nicht mit. Halbherzig geht die Partei auch die Stärkung des Gesundheitswesens an – seit gefühlten Jahrzehnten fordert die SPD eine Bürgerversicherung, ohne ihr auch nur einen Millimeter näher gekommen zu sein.

Scholz hofft auf eine Koalition mit Grünen und FDP

In der Sozialpolitik wiederum rennt sie gerade der Linkspartei hinterher, die just am Montag (08.02.21) ein Programm mit garantiertem Mindesteinkommen und deftiger Vermögenssteuer vorgestellt hat. Getrieben von einer linken SPD-Spitze wird Olaf Scholz auch hier an Glaubwürdigkeit verlieren – die Abkehr von Hartz IV soll ausgerechnet Schröders ehemaliger Generalsekretär verkaufen, der Mann, der zudem einst als Arbeitsminister die Rente mit 67 auf den Weg brachte. Kein Wunder, dass Scholz immer noch auf eine Koalition mit Grünen und FDP hofft, wohlwissend, dass ein klares Bekenntnis zu einem Linksbündnis ihm die allerletzte Chance aufs Kanzleramt rauben dürfte. Nein: Kandidat und Partei haben sich noch lange nicht gefunden. Trübe Aussichten für die SPD!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.