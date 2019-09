Die Spitze der Unionsfraktion kommt heute in Potsdam zu einer zweitägigen Klausur zusammen.

Zum Auftakt will Bundeskanzlerin Merkel einen Bericht zur politischen Lage abgeben. Anschließend wird sich die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer über ihre Agenda bis zum Bundesparteitag Ende November in Leipzig äußern. Auf der Tagesordnung stehen auch Beratungen über die Klimaschutzkonzepte. Zudem dürfte es um den Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gehen - und um Befürchtungen, dass sich die SPD nach ihrem Parteitag im Dezember für einen Ausstieg aus der Koalition entscheiden könnte.