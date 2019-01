Klausur in Seeon

Die CSU will in der Klimapolitik vor allem Potenziale in den Entwicklungs- und Schwellenländern nutzen.

Das geht aus einem Strategiepapier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Seeon hervor, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Darin heißt es, lokaler Klimaaktionismus werde nicht ausreichen, um die Herausforderungen im Bereich der Kohlendioxid-Reduktion zu bewältigen. Die Erfolge eines globalen Ansatzes müssten Bestandteil der nationalen Klimabilanz werden, denn bei der CO2-Vermeidung sei es egal, ob sie innerhalb oder außerhalb der Grenzen erreicht werde. In Deutschland wiederum soll die Energiewende nach dem Willen der CSU schonend stattfinden und die Kohleverstromung sozialverträglich reduziert werden.



Die dreitägige Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon beginnt heute mit Reden des scheidenden Vorsitzenden Seehofer und des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Auch der griechische Oppositionsführer Mitsotakis wird bei der CSU erwartet.