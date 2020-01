Die Abgeordneten der CSU im Bundestag setzen sich dafür ein, die Strafunmündigkeit von Kindern überprüfen zu lassen.

Schwere Straftaten sollen nach dem Willen der Partei unabhängig vom Alter sanktioniert werden, berichten mehrere Medien. Dieses und weitere Themen besprechen die Abgeordneten ab morgen bei der CSU-Klausur zum Jahresauftakt im oberbayerischen Kloster Seeon. Die Partei will auch erneut versuchen, die Zahl sogenannter sicherer Herkunftsländer von Asylbewerbern auszuweiten.



Die FDP stimmt sich morgen in Stuttgart bei ihrem Dreikönigstreffen auf das politische Jahr ein. Auch die Hamburger Spitzenkandidatin von Treuenfels wird teilnehmen. Laut Parteichef Lindner wollen die Liberalen nicht nur wieder in die Bürgerschaft einziehen, sondern Teil der Regierung Hamburgs werden. In der Hansestadt berät der Bundesvorstand der Grünen morgen und am Dienstag unter anderem über die Sozial- und Wirtschaftspolitik. In Hamburg findet in sieben Wochen die Bürgerschaftswahl statt.