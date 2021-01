Die SPD-Bundestagsfraktion fordert einen Impfgipfel, um die Produktion von Vakzinen gegen das Corona-Virus zu optimieren.

In einem bei einer Fraktionsklausur verabschiedeten Positionspapier heißt es, man müsse gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen, schnell impfen zu können. Politik und Unternehmen müssten unter anderem klären, welche Produktionsstätten für pharmazeutische Produkte in Deutschland vorhanden seien und ob Lizenzproduktionen möglich seien. Die SPD-Abgeordneten sprechen sich zudem für eine Weiterentwicklung der Teststrategie aus. In Pflegeheimen müsse in kurzen Abständen getestet und so schnell wie medizinisch möglich ein Antigen-Schnelltest für den Heimgebrauch zugelassen werden. Außerdem schlägt die SPD-Fraktion eine Neuausrichtung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit mehr Kompetenzen für den Bund vor. Dieser müsse neben ambulanter und stationärer Versorgung zur dritten Säule im Gesundheitssystem werden, heißt es.

