Die CSU-Landesgruppe im Bundestag setzt am Vormittag ihre Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon fort.

Themen sind unter anderem der Zustand der Bundeswehr und der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Als Gast wird unter anderem Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn erwartet. In einem Positionspapier zur Verteidigungspolitik fordert die CSU eine deutliche gesellschaftliche Aufwertung der Bundeswehr. Das Engagement der Soldatinnen und Soldaten für die Sicherheit müsse sichtbarer gemacht werden, heißt es darin. Für den Nachmittag ist ein Gespräch mit dem Premierminister der Republik Irland, Varadkar, geplant. Am Abend will die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer mit den CSU-Abgeordneten zusammenkommen.