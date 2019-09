Die CSU fordert eine steuerliche Förderung beim Kaufs energiesparender Haushaltsgeräte.

Wer sich besonders energieeffiziente Geräte wie Waschmaschinen oder Trockner zulegt, soll demnach 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen. Das geht aus dem Klimaschutzpaket der CSU hervor, das auf der Parteivorstandsklausur heute und morgen beschlossen werden soll. Gefördert werden sollen außerdem energetische Gebäudesanierungen oder der Austausch alter Heizungsanlagen. Weitere Punkte sind eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets und die Begünstigung von Elektro-Dienstwagen.



Bei der Klausur in Weßling und am Starnberger See will sich die CSU auf die Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September vorbereiten. Dann wollen sich Union und SPD auf ein umfangreiches Klimaschutzprogramm verständigen.