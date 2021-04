In Berlin kommt heute der Vorstand der Unionsfraktion zu einer Klausurtagung zusammen. Es dürfte auch um die "K-Frage" gehen. Soll der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens oder der Bayerns antreten?

An den Beratungen nehmen auch die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, teil. Das Treffen wird von der Forderung nach einer raschen Klärung der Frage des Kanzlerkandidaten begleitet. Fraktionschef Brinkhaus hatte eine Entscheidung innerhalb der nächsten zwei Wochen angemahnt. Er sprach sich dagegen aus, in der Bundestagsfraktion darüber abzustimmen. Berichten zufolge fordern mehr als 50 Abgeordnete der Unionsparteien eine Mitsprache der Fraktion. Am Nachmittag wollen Brinkhaus, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sowie Laschet und Söder selbst über die Ergebnisse der Beratungen berichten.

