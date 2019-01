Klausurtagung in Seeon

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat am Vormittag ihre Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon fortgesetzt.

Themen sind unter anderem der Zustand der Bundeswehr und der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Als Gast wird unter anderem Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn erwartet. Für den Nachmittag ist ein Gespräch mit dem Premierminister der Republik Irland, Varadkar, geplant.



Entwicklungsminister Müller mahnte mehr Zurückhaltung in der Asyldebatte an. Die aktuelle Aufregungskultur in Deutschland müsse zurückgefahren werden, sagte er im Deutschlandfunk. Vielmehr müsse auf Basis von Fakten diskutiert werden. Zugleich erklärte der CSU-Politiker, gewalttätige Asylbewerber hätten ihr Aufenthaltsrecht verwirkt.